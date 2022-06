Wereldprimeur in Balen: steriele stierkikkerlarven moeten hun eigen soortgenoten helpen bestrijden

De Amerikaanse stierkikker heeft het prima naar zijn zin in de vallei van de Grote Nete. “In Amerika heeft de stierkikker natuurlijke vijanden zoals alligators of grote roofvogels, maar in de Antwerpse wateren kan hij zich zonder bedreigingen voortplanten”, vertelt Sarah Descamps, wetenschapper aan PXL Bio-Research. “De Amerikaanse stierkikker vormt een grote bedreiging, want door zijn aanwezigheid zijn in de vallei van de Grote Nete nauwelijks of geen inheemse kikkers en salamanders meer te vinden. Om de invasieve exoot te bestrijden en de populatiegroei te stoppen, zetten we steriele dieren uit.”

Timon Smeets van PXL zet de larven uit in de Balense vijver. — © AF

“Dit is geen nieuwe techniek, want de Sterile release technique wordt al sinds 1950 toegepast om schadelijke insectenpopulaties in te dijken, maar nu passen we STR voor het eerst toe op amfibieën”, aldus nog Sarah Descamps. “We zijn erin geslaagd om steriele triploïde exemplaren te kweken. In elke celkern komen drie sets van chromosomen voor in plaats van twee. Hierdoor zijn de dieren steriel en kunnen ze zich dus niet meer voortplanten. Op termijn zullen onze steriele mannetjes geïntroduceerd worden aan nog vruchtbare vrouwtjes. Omdat de vrouwelijke kikkers slechts met één mannetje paren, komt er geen nageslacht meer.”

15.000 larven

In de omheinde vijvers in Balen werden 15.000 larven uitgezet. “Deze larven zijn nu twee weken out en hier kunnen zij zich voeden met algen en uitgroeien tot volwassen kikkers”, legt projectcoördinator Alain De Vocht uit. “Tot nu toe speelde ons project zich vooral af in de labo’s van PXL, maar in primeur maken we nu voor het eerst gebruik van een buitenkweekinstallatie. De komende weken, maanden en jaren zullen we de stierkikkers in deze omheinde vijvers opvolgen. Na twee jaar zijn de kikkers volgroeid en zullen we ze hier weghalen. Vanaf de leeftijd van twee jaar beginnen de kikkers te brullen en daarom verhuizen we ze dan naar een site weg van de bebouwing.”

Alain De Vocht van Natuur en Bos aan de omheinde vijver in Balen-Olmen. — © AF

“We schatten dat er dan nog zowat 2.000 exemplaren zullen overblijven van de uitgezette larven”, vertelt Alain De Vocht nog. “De Amerikaanse stierkikker heeft hier maar één natuurlijke vijand, namelijk zichzelf en dus zullen duizenden larven of jonge kikkers opgegeten worden door hun volwassen soortgenoten. In die nieuwe vijver zullen de steriele kikkers bij vruchtbare soortgenoten gezet worden. Zij zullen nog wel paren, maar zich niet meer voortplanten. Zo zullen we in 2026 de eerste resultaten zien van ons project.”