Leerlingen van De Zonnewijzer in Opgrimbie vallen op in het straatbeeld

Ook de veiligheid van alle leerlingen en kleuters gaat voor de ouderraad boven alles. Tijdens de koude wintermaanden was zichtbaarheid op straat ontzettend belangrijk. Maar ook nu iedereen met het mooie weer de fietsen van onder het stof haalt of te voet op weg gaat, is opvallen in het drukke verkeer een must. Daarom schonk de ouderraad met de steun van enkele sponsors HARU en Autoglass Benelux alle leerlingen en kleuters van De Zonnewijzer in het voorjaar een fluohesje. De hesjes vallen steeds meer op in het centrum van Opgrimbie en misten dus zeker hun doel niet.