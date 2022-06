Hasselts cultuurhuis Z33 opgevist: Jambon belooft werkingssubsidies tot 2027

De komende vijf jaar zal jaarlijks 178.463.154 euro uitgetrokken worden voor structurele werkingssubsidies in het kader van het Vlaamse Kunstendecreet. In totaal ontvangen 7 kunstinstellingen, 4 organisaties met specifieke opdrachten en 225 kunstenorganisaties ondersteuning. Dat is zo’n 25 miljoen euro meer dan er in 2022 werd uitgegeven binnen het Kunstendecreet, namelijk 153 miljoen euro.

Negen organisaties die volgens de Vlaamse Regering op bijzondere manier bijdragen aan onze rijke Vlaamse Cultuur, maar die door de beoordelingscommissies negatief geadviseerd werden, worden toch nog ondersteund. Dat geldt onder meer voor Z33 in Hasselt en het grootste stadstheater van Vlaanderen Toneelhuis.

“Aan deze beslissing gaat een lang traject van intensieve dialoog, beoordelingsprocedure en politieke afstemming vooraf”, aldus minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA). ”Ik ben overtuigd dat we met deze beslissing een breed en een evenwichtig pakket aan organisaties en instellingen de nodige ruimte geven om ons Vlaams Culturele landschap nationaal en internationaal op de kaart te zetten. Ons cultureel weefsel bepaalt mee de kwaliteit van onze samenleving en verdient onze steun.” (ft, jom)