Jason Lokilo (ex-Anderlecht) verlaat Polen en trekt naar Sparta Rotterdam

In de herfst van 2015 maakte de toenmalige zeventienjarige Lokilo, een rechterwinger, een omstreden overgang van Anderlecht naar Crystal Palace. De transfer kwam er na een dispuut tussen zijn entourage en RSCA. Een jaar eerder had hij er geen profcontract willen tekenen, hoewel Anderlecht en de familie van Lokilo op 12-jarige leeftijd een ‘sterkmaking’ hadden gesloten. In ruil daarvoor kreeg Lokilo bij Anderlecht zijn (voetbal)opleiding, onderwijs en een mooie geldsom. Maar eind 2014 eiste de familie van Lokilo betere voorwaarden. Anderlecht trok daarop naar de rechtbank, waardoor het tot een breuk kwam.

Tot een doorbraak bij Palace kwam het nooit, waarna onze landgenoot verzeilde in de Engelse derde klasse bij Doncaster Rovers. Afgelopen seizoen kwam hij plots boven water in Polen, waar hij in 29 wedstrijden goed was voor zes assists en drie doelpunten.