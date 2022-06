Alexander (13) stapte uit het leven na fysieke en mentale mishandeling: moeder krijgt 2 jaar cel, stiefvader 18 maanden

De correctionele rechtbank in Brussel heeft vrijdag de strafmaat bepaald voor Gaëlle F. (49) en Kurt D.W. (52), de moeder en stiefvader van de 13-jarige Alexander. De jongen stapte begin 2019 uit het leven, volgens de burgerlijke partij was dat het gevolg van de pesterijen die hij van het koppel moest verduren. Dat is echter niet bewezen geacht. De moeder van de jongen krijgt wel 2 jaar effectieve celstraf opgelegd voor fysieke en mentale mishandeling, de stiefvader 18 maanden voor betrokkenheid.

Alexander was nog maar 13 jaar oud toen hij eind januari 2019 besloot om uit het leven te stappen. De jongen werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar werd uiteindelijk hersendood verklaard. Alexander was het kind van Catherine L. en Gaëlle F., die zwanger was van de jongen. Zij was dus de biologische moeder van Alexander, haar partner Catherine zou de baby adopteren. Kort na de geboorte van het jongetje in 2005 liep het echter al mis: de biologische moeder voelde geen liefde voor de jongen. De vrouw zou later verklaren dat ze haar katten liever zag dan haar zoon, “die kon ik wel knuffelen”, zei ze. Het koppel ging uit elkaar en Catherine ontfermde zich over Alexander.

Chantage en agressie

Gaëlle, de biologische moeder, bedacht zich in 2018 en wilde “een tweede kans om zich als moeder te bewijzen”. Ze startte een procedure om het volledige hoederecht over de jongen te krijgen. Alexander keerde uiteindelijk terug naar Gaëlle en haar nieuwe partner Kurt D.W. in Vilvoorde. “In de hoop eindelijk de moederliefde te krijgen waar hij zolang op gewacht had”, zegt adoptiemoeder Catherine daarover. “Maar die kreeg hij niet.” Wel integendeel. De op school geliefde jongen kreeg thuis voortdurend te maken met pesterijen isolatie en fysiek geweld. Op 27 januari stapte de tiener uit het leven. Zijn adoptiemoeder eiste gerechtigheid en stelde zich burgerlijke partij, volgens haar was het duidelijk dat Alexander de dood was ingejaagd door zijn biologische moeder en haar nieuwe partner.

Verslagen van het CLB meldden dat er regelmatig verwondingen worden vastgesteld, waarvoor F. steevast een uitvlucht had. Er werd ook melding gemaakt van fysieke mishandeling en emotionele chantage. De zorgcoördinator op school stelde meermaals vast dat F. zeer agressief optrad tegen de jongen, en ook andere getuigen, waaronder familieleden en een poetsvrouw, verklaarden dat de jongen mishandeld werd. F. en haar partner wisselden in ook een resem denigrerende berichten over de jongen uit.

Vrijdag besliste de correctionele rechtbank in Brussel dat Gaëlle F., de moeder van de jongen, een effectieve celstraf krijgt opgelegd van twee jaar voor de fysieke en mentale mishandeling van Alexander. De stiervader, Kurt D.W., werd vrijgesproken van slagen en verwondingen, maar staat ook voor een celstraf van 18 maanden wegens betrokkenheid.

Opgelucht

De advocaat van de burgerlijke partij laat weten dat de adoptiemoeder opgelucht is. “Opgelucht dat beide partijen veroordeeld zijn, het leed van Alexander is hiermee erkend”, klinkt het. De advocaat van de verdediging laat weten “hoogstwaarschijnlijk in beroep te zullen gaan” tegen de beslissing van de rechter.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.