Alpecin-Fenix zit niet stil: ook Quinten Hermans is op weg naar ploeg van gebroeders Roodhooft

Met de 26-jarige Quinten Hermans vangen de Roodhoofts twee vliegen in één klap want hij versterkt niet alleen het A-team dat volgend jaar zal deel uitmaken van de World Tour, hij kan ook in het veld zeer goed uit de voeten. De verrassende nummer twee van Luik-Bastenaken-Luik is wél een nieuwe aderlating voor Intermarché – Wanty Gobert.

De Henegouwse succesploeg van dit seizoen had gehoopt de Limburger met een nieuw contract vast te klinken. Nu gaat hij in een ander kamp spelen, waar hij dus een steun kan zijn voor Van der Poel in de Ardennenklassiekers en eigenlijk een rol als luitenant van Mathieu krijgt die het ook zelf kan afmaken.

En Intermarché – Wanty Gobert? Het goede nieuws is dat Biniam Girmay, net kampioen van Eritrea geworden in het tijdrijden, voor langere tijd al is vastgeklonken. Daartegenover staat dat de tandem Bourlart-Visbeek de tol dreigt te betalen voor het succes dat hen nu te beurt valt. Alexander Kristoff vertrekt volgend jaar voor drie seizoenen naar het Noorse Uno-X en met Jan Hirt, ritwinnaar in de Ronde van Italië, is er ook nog geen akkoord voor de toekomst. Quick-Step Alpha Vinyl, die de Tsjech kent van toen Patrick Lefevere nog acht jaar geleden met Etixx een jongerenploeg had, zou in de race liggen voor de 31-jarige klimmer.

Door het UCI-reglement dat verbiedt om transfers vóór 1 augustus officieel af te ronden, houden alle partijen voorlopig de lippen stevig op elkaar.