Middelkerke is zondag het decor voor het BK wielrennen bij zowel vrouwen (119,9 km; start 11 uur) als mannen (208,7 km; start 12.15 uur). Op een biljartvlak parcours staat een massasprint in de sterren geschreven, enkel de wind in de Moeren kan voor nervositeit zorgen. Met Jasper Philipsen beschikt onze provincie over een van de topfavorieten. Wie volgt Wout van Aert en Lotte Kopecky op? Volg het hier live.