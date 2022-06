Aantal ziekenhuisopnames door corona stijgt met een derde

De voorbije zeven dagen werden per dag gemiddeld 88 nieuwe patiënten voor Covid-19 opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat is 32 procent meer dan een week eerder. Er verblijven nu 1.083 patiënten met of voor Covid-19 in de ziekenhuizen, dat is een stijging met 21 procent. Het gemiddeld aantal gevallen per dag bedroeg van 14 tot en met 20 juni 3.049, of een kwart meer dan in de vorige week. Dat blijkt vrijdag uit gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

Van de 1.083 patiënten met of voor Covid-19 in de ziekenhuizen, hebben 69 intensieve zorgen nodig, een stijging met 44 procent. Zeventien patiënten hadden ademhalingsondersteuning nodig. De voorbije zeven dagen is het totaal aantal ingenomen ziekenhuisbedden toegenomen met 186, waarvan 21 bijkomende ingenomen bedden op intensieve zorgen.

In de periode van 7 tot 13 juni is het aantal testen licht gestegen (+5 procent), met een gemiddelde van 11.753 testen per dag. De positiviteitsratio voor België voor dezelfde periode is verder toegenomen tot 26,7 procent.

Het reproductiegetal op basis van het aantal ziekenhuisopnames is gestegen tot 1,203 (+ 8 procent). Het reproductiegetal berekend op basis van het aantal gediagnosticeerde gevallen is licht gedaald (1,193). Een getal hoger dan 1 betekent namelijk dat het virus aan kracht wint.

Er waren in de week van 14 tot en met 20 juni dagelijks gemiddeld 5 overlijdens, een daling met 8 procent. In totaal bezweken sinds het begin van de pandemie 31.883 mensen aan de gevolgen van het coronavirus. De Covid-19 mortaliteit is in week 14 algemeen stabiel gebleven. De gerapporteerde sterfgevallen werden voornamelijk in het ziekenhuis gemeld.

De vaccinatiegraad voor een eerste boosterdosis bij personen ouder dan 18 jaar bedraagt 75,7 procent. Het risico op hospitalisatie en opname op intensieve zorgen bij mensen van 65 jaar en ouder die een boosterdosis hebben gekregen, is gereduceerd met respectievelijk 69 procent en 56,1 procent in vergelijking met mensen van dezelfde leeftijdsgroep die volledig gevaccineerd zijn maar geen boosterdosis hebben ontvangen, stelt het weekrapport van Sciensano.