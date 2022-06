Na 15 jaar stoppen ‘De Madammen’ ermee op Radio 2: “We hebben er enorm van genoten”

‘De Madammen’ op Radio 2 stoppen ermee. Dat maakten ze vanmorgen bekend. Het radioprogramma tussen 10 en 12 uur met presentatrices Anja Daems (54), Cathérine Vandoorne (51) en Siska Schoeters (40) bestaat al sinds 2007 en was één van de best beluisterde radioblokken in Vlaanderen op weekdagen. “We hebben er enorm van genoten”, zegt een emotionele Daems.

“Niet wenen Vandoorne”, glimlacht Anja Daems wanneer ze met haar vaste collega het nieuws bekendmaakt. Vandoorne en Daems waren de twee die er al vanaf het begin bij waren. Siska Schoeters werd een madam in 2019. Zij nam toen de fakkel over van Britt Van Marsenille. Andere presentatrices waren nog Ilse Van Hoecke en zangeres Leki.

Vaste gasten in het programma waren Chris Dusauchoit die kwam vertellen over dieren. Dokter Dirk Devroey bracht raad en daad over alles wat met gezondheid te maken had. “Elk einde is ook natuurlijk een fijn nieuw begin, Radio 2 stopt niet na de madammen”, zegt Daems nog.

1 juli is het laatste uitzending.