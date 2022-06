Waarom je plots meer belastingen betaalt door de indexering van je loon

Alle regeringspartijen willen een oplossing uitdokteren voor het loonverlies dat sommigen lijden door een late indexering van de belastingschalen. Die worden altijd in december aangepast aan de levensduurte, maar aangezien het loon van veel werknemers nu al is geïndexeerd, vallen ze vaak in een hogere belastingschaal en verliezen ze dus een stuk van de loonindexering. CD&V en Vooruit denken eerder aan koopkrachtmaatregelen om het verlies te compenseren.