Legendarische sneakers van Nike bestaan veertig jaar: veiling levert duizelingwekkende bedragen op

Die veiling werd georganiseerd door het bekende Londense veilinghuis ‘Sotheby’s’. Verschillende sneakers passeerden de revue. Koopjes waren er niet te doen. Er werden veertig paar zeldzame sneakers geveild. En de prijzen daarvoor liepen op tot maar liefst zes cijfers.

De ‘Air Force 1’ is dan ook niet zomaar een schoen. De sneaker was de eerste officiële basketbalschoen met Nike Air-technologie en werd sinds zijn lancering meerdere malen onder handen genomen door zowel Nike als ontwerpers van internationale modehuizen.

Het kan dan ook niet anders dan dat er op de veiling pareltjes aangeboden werden. Eentje van de hand van Virgil Abloh bijvoorbeeld, de hoofdontwerper van de mannenafdeling bij Louis Vuitton die vorig jaar overleed. Hij ontwierp samen met het sportmerk de ‘Nike x Louis Vuitton Air Force 1’, waarin de elegantie van het Franse luxemerk gecombineerd werd met het sportieve van Nike.

© Sotheby’s’

De waarde van de schoenen werd door het veilinghuis vastgelegd tussen de 80.000 en 120.000 dollar, maar ging uiteindelijk onder de hamer voor 151.200 dollar, omgerekend zo’n 143.300 euro.

© Sotheby’s

Een ander voorbeeld van zo’n prijshaantje is de samenwerking van Nike met Off-White, het cultmerk van Abloh. De knalgele sneakers, die opgedragen waren aan DJ Garcia Bobbito, leverden zo’n 35.280 dollar of 33.400 euro op.

© Sotheby’s

Een meer klassieke interpretatie van de sneaker was de ‘Nike Air Force 1 Low Lux Alligator’. Deze sneaker, die wel erg veel weg heeft van een loafer of moccasin, is gemaakt uit alligatorleder. Er werden slechts vijfentwintig paar geproduceerd omdat heel wat modehuizen beslisten om geen exotische ledersoorten meer te gebruiken in hun creaties. Deze schoenen brachten op de veiling 35.280 dollar of 33.400 euro op.