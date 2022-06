Dit is de oerconservatieve opperrechter achter de versoepeling van de wapenwet in New York

Amper een maand nadat in de VS 19 kinderen doodgeschoten werden en ook president Biden opriep tot strengere wapenwetten, komt het Amerikaanse Hooggerechtshof met een keiharde counter: in New York wordt het net weer makkelijker om wapens te dragen, en elders ook. De man die het vonnis motiveerde, is al langer een controversiële toprechter. Sinds hij in 1991 voorgedragen werd voor het Hooggerechtshof en hij beschuldigd werd van misbruik, meer bepaald.