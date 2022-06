Twee Genkse jongeren met drugs en drugsattributen opgepakt

In de Pastoor Raeymaekersstraat in Genk-centrum heeft de politie woensdagnamiddag twee jongeren met drugs opgepakt. Ze worden verdacht van het dealen van drugs.

De politie Carma controleerde de Genkse jongens rond 19 uur. Ze hadden drugs en drugsattributen bij, vermoedelijk voor verkoop. Dit vermoeden werd ondersteund doordat ze ook cash op zak hadden. De twee jongeren zijn in politiecommissariaat verhoord. Bij een van de jongens is nadien nog een huiszoeking uitgevoerd. Daar lag nog een som geld. De jongeren mochten na verhoor beschikken. Alle drugs en geld werden in beslag genomen.