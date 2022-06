Lotto Soudal Development Team stapt volgend jaar over naar continentaal niveau: “Zat al even in de pijplijn”

Lotto Soudal wil de kloof van de U23-categorie naar het profniveau nog kleiner maken, zegt CEO John Lelangue. “De omschakeling van het Lotto Soudal Development Team van club- naar continentaal niveau zat al even in de pijplijn. Het is een logische volgende stap in de evolutie van het opleidingsteam dat al ruim vijftien jaar bestaat met als missie om jong, Belgisch talent een professionele omgeving aan te reiken om zich zo te ontwikkelen tot de profrenners van morgen.”

“De stap naar het continentale niveau stelt het Development Team in staat zich nog beter te integreren in het Lotto Dstny-geheel volgend jaar”, vervolgt de CEO. “Belofterenners zullen zo bijvoorbeeld vanaf volgend jaar al kunnen proeven van koersen op 1.1 of 1.Pro niveau, waarin ze samen met enkele renners van het WorldTeam aan de start staan. Dit komt hun ontwikkeling alleen maar ten goede.”

Kurt Van de Wouwer, sinds 2007 actief als ploegleider- en teammanager van het belofteteam, juicht de beslissing toe. “Met ruim zeventig jongens die over een periode van vijftien jaar binnen het Lotto Soudal Development Team tot profrenner gekneed werden, heeft de ploeg zijn waarde al meer dan bewezen. Nu is de tijd rijp om de stap richting continentaal niveau te zetten om zo een nog betere kruisbestuiving tussen het belofteteam en de WorldTour-ploeg te creëren.”

Na de WorldTeams en de ProTeams zijn de continentale teams het derde niveau van de internationale wielerpiramide.