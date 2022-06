Grootouders in actie in kleuterschool Meeswijk

Eindelijk was het zover! De langverwachte grootouderdag was aangebroken in ‘Kleuterschool Meeswijk’. Grootouders staan zo vaak klaar staan voor hun kinderen en ook aan de schoolpoort verschijnen ze regelmatig, sommigen zelfs dagelijks, om hun kleuters na schooltijd op te halen. Het werd hoog tijd om hen na een strenge coronaperiode eindelijk nog eens in de bloementjes te zetten.

Geen traditioneel grootouderfeest in een zaaltje, waarbij de grootouders toekijken op een stoel met een tasje koffie. Maar wel een zeer actieve dag met veel beweging voor jong en oud! Op de speelplaats werd iedereen welkom geheten met een dansje van alle kleuters. Daarna werden ze in drie groepen verdeeld voor de carrousel van activiteiten. De hoofdactiviteit was een aangename wandeling doorheen het mooie Meeswijk met onderweg hier en daar een opdracht. Halverwege bij boerderij De Oude Maeshoeve werd de tocht onderbroken voor een gezonde versnapering en werd van het pauzemoment gebruik gemaakt om een leuke foto in het hooi te maken, die later als aandenken zal dienen. Een andere groep kon in de turnzaal verschillende spelletjes verkennen, van een evenwichtsparcours naar ballen gooien over naar dansen op muziek. Samen met de kleuters leefden ook de oma’s en opa’s zich helemaal uit. In de eetzaal vond je de laatste groep aan de koffie met een lekker stukje cake. Niet alleen de kleuters en hun aanhang hebben zichtbaar genoten van deze dag, maar ook het hele juffenteam van ‘Kleuterschool Meeswijk’! Opnieuw een ideale manier om op informele wijze contacten te leggen, banden te smeden en plezier te beleven, met de dierbaren van de kleuters. Het was een zalige dag en de regendruppels die vielen, konden de pret in de verste verte niet bederven! Kom je graag onze school verkennen? Neem een kijkje op onze website: http://www.kleuterschoolmeeswijk.be/site/index.php