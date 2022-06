Pierre Gasly rijdt ook volgend jaar bij AlphaTauri

Pierre Gasly. — © Red Bull

De 26-jarige Fransman had gehoopt om via zijn prestaties bij AlphaTauri opnieuw te promoveren naar de hoofdmacht, maar Red Bull Racing heeft onlangs het contract van Sergio Perez verlengd tot einde 2024. Daarop ging Gasly elders rondkijken en zijn naam werd onder meer met McLaren in verband gebracht. Maar uiteindelijk vond hij geen opportuniteit die beter was dan AlphaTauri, waar hij momenteel de teammaat van Yuki Tsunoda is.

Gasly’s opmars werd gebroken toen hij in 2019 en 2020 tekortschoot als teammaat van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Zijn strijd om weer te promoveren naar een topteam werd belicht in ‘Drive to Survive’ op Netflix, wat hem een zekere cultstatus opleverde. De Fransman won in 2020 in Monza, heeft drie podiumplaatsen en drie snelste ronden achter zijn naam staan. Momenteel is hij elfde in de WK-stand.

Gasly: “Ik ben nu vijf jaar bij dit team en ik ben trots op de weg die we samen hebben afgelegd en op de vooruitgang die we hebben geboekt. Ik ben blij te blijven bij Scuderia AlphaTauri. De nieuwe regels hebben dit jaar nieuwe uitdagingen gecreëerd en dat ik nu 18 maanden vooruit kan plannen is een goede basis voor de toekomst.”

Ook teambaas Franz Tost is een tevreden man. “Pierre hoort zeker tot de groep van beste en meest competitieve rijders in de F1 en heeft zijn kunde bewezen in de lange tijd dat hij bij ons is. Hij kan zonder twijfel een rol spelen in een succesvol 2023. Het is nu aan ons om hem een goede auto te geven.” (mc)