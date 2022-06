Samana Kortenbos zingt mee uit volle borst

Donderdag 16 juni verzamekden ruim 45 leden van Samana Kortenbos in het parochieheem Sint-Norbertus voor de jaarlijkse ontspanningsnamiddag. Wegens corona had deze activiteit helaas enkele jaren niet kunnen plaatsvinden, reden te meer dus om erbij te zijn. De kerngroep had Swa uit Kaulille uitgenodigd om voor muziek en gezelligheid te zorgen. Liedjes uit de tijd van toen passeerden de revue en werden uit volle borst meegezongen. De teksten werden geprojecteerd op groot scherm. Tussendoor was er natuurlijk ook plaats voor een grapje, en in de pauze stond een lekkere kop koffie klaar, samen met een echt eclairke. Zeker zo belangrijk was weer het gezellige samenzijn om alle laatste nieuwtjes te kunnen doorvertellen.