ODG-3600 uit Genk bezoekt Dinant, de parel aan de Maas

Zo'n 70 gepensioneerden vertrokken 's morgens aan de Limburghal in Genk richting Dinant. Bij aankomst bovenop de Citadel werden ze ontvangen met koffie en koek. Daarna ging het met de kabellift - de oudste van België - naar beneden tot in het centrum van Dinant. De gepensioneerden brachten er een bezoek aan een ambachtelijke bakkerij en het Aldolph Sax-museum. Na de lunch gingen ze terug naar boven met de kabellift naar de Citadel. Met een plaatselijke gids kregen ze er een mooie rondleiding. Nadien was er nog vrije tijd in het centrum van Dinant en konden ze genieten van een terrasje langs de Maas. Om 17.30 uur vertrokken ze dan terug richting Genk.