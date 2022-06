Amateur Radio Club MLB uit Genk test mobiele netwerken vanop heuvels

Het was de bedoeling vanop hoger gelegen gebieden zoals heuvels, bergjes, mijnterrils enzomeer lokale verbindingen via radiogolven of het DMR-netwerk te maken, zowel analoog als digitaal (DMR). Alle leden van Amateur Radio Club MLB konden hieraan deelnemen. De mijnterril in Heusden-Zolder, de Klaverberg en de Galgenberg in Riemst werden onder meer door radioamateurs van MLB bemand.Voor meer info over MLB, surf naar: https://www.on4mlb.be/