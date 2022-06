Osimun Quartet met prachtig concert op Neanderthalersite in Lanaken

Voor het Osimun Quartet was het bijna een thuismatch. De vier leden studeren aan het conservatorium in Maastricht. Ze brachten een gevarieerd overwegend modern repertoire met werk van onder andere Bela Bartok en Michael Nyman. De bezoekers genoten van een culturele en muzikale avond. De avond begon met een mini-rondleiding op de Neanderthalersite, om zo het boeiende verhaal van de archeologische vindplaats te vertellen. Langsheen het parcours kwamen de bezoekers de muzikanten tegen, en werden ze vergast op korte intermezzi. Op de laatste halte, de leefvloer, sloot het Osimun Quartet af met een kort concert. Het was een verrassende, intieme avond in een boeiende setting. Wie zin heeft om de Neanderthalersite in Veldwezelt te bezoeken, kan hiervoor elke zondag van de zomervakantie terecht op de site zelf.