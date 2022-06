PXL geeft zoekende studenten een extra duwtje in de rug

Samen met partners Arktos vzw en Outward Bound België ging PXL afgelopen academiejaar aan de slag. Geïnspireerd op het Nederlands project Breekjaar (Breekjaar.nl) en vertrekkend vanuit eigen kaders rond groeimindset, verkenden ze hoe je de motivatie en het zelfvertrouwen bij deze groep terug kunnen aanwakkeren, en hoe je hen op weg kan helpen om keuzes te maken die echt bij hen passen. “Toen we met het voorstel kwamen om dit experiment op te zetten binnen onze hogeschool, kregen we direct enthousiaste reacties van onze directie en van de dienst onderwijs”, vertelt Vera Hoogsteyns, onderzoeker bij het Expertisecentrum Innovatief Ondernemen. "Afgelopen academiejaar gingen we aan de slag om een begeleidingsaanbod uit te werken en uitgebreid te testen. Financiële steun hiervoor kregen we van het Europees Sociaal Fonds (ESF). We kozen ervoor om acht weken lang, twee dagen per week aan de slag te gaan, in een groep van leeftijdsgenoten met gelijkaardige struggles. Geen lessen, veel buiten zijn, actief aan de slag, in kleine groepjes reflecteren over gemaakte keuzes, gedragspatronen enzomeer. We gaven deelnemers de kans om even echt tijd te nemen en uit te zoomen. We hebben in ons lab erg ingezet op onderlinge verbinding, zodat deelnemers zichzelf echt durfden te tonen. Ter verdieping trokken we drie dagen de natuur in met partnerorganisatie Outward Bound België." “De eerste twee testgroepen waren alvast erg succesvol”, vertelt Astrid Vernyns van Arktos vzw. "We startten kleinschalig, en we stelden vast dat ons traject erg impactvol is. Alle deelnemers maakten intussen nieuwe keuzes, waar ze vol energie actie in ondernemen."Het project krijgt financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF).