Kris Peeters ontleedt crisissen in zijn nieuwe boek

Kris Peeters legt uit: “In 2000 startte ik met ‘Het voorruitperspectief’ (we denken vaak onbewust vanuit de auto en dat heeft grote gevolgen), in 2010 volgde ‘De file voorbij’ (er zijn belangrijkere problemen met ons mobiliteitsregime dan alleen de file) en in 2014 ‘Weg van mobiliteit’ (mobiliteit is geen doel op zichzelf, het is een middel om gelukkig te worden als mens). Met ‘Weg van het systeem’ trek ik de scope nog verder open vanuit het besef dat het mobiliteitsregime eigenlijk een afgeleide is van ons economisch systeem. Dit boek gaat dan ook over veel meer dan mobiliteit en is dus ook gericht op een ruimer publiek. Mijn hoofdstelling: ons systeem is niet in crisis, het is een systeem dat crisissen genereert. We moeten het systeem dan ook niet ‘herstellen’ (cf. de ‘relance’) maar fundamenteel herdenken. In het boek maak ik niet alleen een analyse van de stand van onze maatschappij vandaag, maar probeer ik ook oplossingen aan te reiken, met onder meer een sterk pleidooi voor de herwaardering van de publieke ruimte als vaccin tegen de polarisatie.” Voor Kris is dit boek is een logische volgende stap in zijn denkproces. "Anders dan veel andere auteurs, heb ik vooraf geen heldere inhoudstafel van wat ik wil vertellen. De totstandkoming van een boek is voor mij dan ook een intellectuele expeditie vol verrassingen. Het antwoord op de ene vraag brengt de volgende vraag met zich mee. Ik benutte de wat minder drukke coronaperiode voor deze nieuwe ontdekkingstocht, die behalve een schrijf- ook een leesproces was”, besluit Kris.