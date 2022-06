Samana-afdelingen van Heusden gaan samen op bedevaart

Met een 80-tal leden ging het richting Lommel-Werkplaatsen voor een speciale Mariaviering 'Vertoeven bij Maria'. In Lommel aangekomen mochten de deelnemers in de parochiezaal aanschuiven voor een lekker stuk taart met koffie terwijl de geschiedenis van de Mariagrot bondig geschetst werd. Na de koffie werd iedereen in de kerk verwacht voor een sfeervolle Mariahulde. Het was een bezinning met aangepaste liederen, gebracht door Koen en Elly (GeBak). Daarna trok iedereen naar het Mariapark om een kaarsje te branden aan de grot, even rond te kuieren, bij te babbelen...De bedevaart werd afgesloten met een lekkere warme maaltijd en een smaakvol toetje waarna de bussen weer huiswaarts keerden met niets dan tevreden mensen. Dit was een mooie samenwerking tussen de 3 afdelingen van Heusden. Zeker voor herhaling vatbaar.