23 juni is de dag van de mantelzorger. Dit is een extra dank je wel voor al hun inspanningen. De geregistreerde leden mogen een kleine attentie verwachten.Ben jij ook mantelzorger of wil je lid worden van deze warme vereniging, dan mag je altijd contact opnemen met voorzitster Mieke Swerts (Bovenstraat 42, tel 011/42.30.97).