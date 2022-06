PXL-student Mario Fuscaldo (22) loopt stage met zijn jeugdidool in Zuid-Afrika: “Tuurlijk floot ik elke dag K3-liedjes”

“Toen Kathleen mij midden december opbelde met de vraag of ik mijn stage vroeger wou starten, twijfelde ik geen seconde”, steekt Mario Fuscaldo (22) van wal. “Zuid-Afrika is een prachtig land. Maar de stage bekroonde ook mijn overwinning van mijn angsten. In het begin van mijn opleiding werd ik geplaagd door angstaanvallen en was ik heel onzeker. Door de goede begeleiding en ondersteuning van mijn lectoren en de studentenbegeleiding van de Hogeschool PXL durfde ik na 3 jaren dit avontuur aan te gaan. Het was niet enkel een stage voor punten maar ook eentje waar ik mezelf als persoon beter leerde kennen. Zo een internationale stage leert je volwassen worden en geloof me je kan meer dan dat je soms denkt. Na dat je oog in oog hebt gestaan met een leeuw, weet je waar ik het over heb (lacht). Je wordt meer zelfzeker, volwassener maar je ziet ook in wat voor een mooie wereld wij leven.”Op televisie“Mijn taken in Droom Guesthouse waren heel gevarieerd van frontoffice tot backoffice”, gaat Fuscaldo verder. “Zo hielp ik met de check-ins, bediening van de gasten en maakte ik van hun verblijf in de guesthouse een echte droom. Backoffice maakte ik verschillende brochures voor de guesthouse en hun reisbureau StievieWonderTours. In mijn eerste maand werd ook het tweede seizoen van ‘Villa Zuid-Afrika’ opgenomen en is ondertussen uitgezonden op VTM2. En ja, ik kom erin voor. (lacht) Kathleen en Steven zijn heel warme mensen die ontzettend veel belang hechten aan hun personeel. Ze hebben mij zoveel bijgeleerd over het echte werkveld en lieten mij heel wat taken uitvoeren. Ze lieten mij zien dat hard werken altijd beloond wordt en dat samenwerken als een team heel belangrijk is. Ik werd ontzettend goed begeleid tijdens mijn stage en mocht fouten maken waaruit ik dan kon leren.”Dromen“Of ik nog naar K3-muziek luister? Tuurlijk, ik moest mijn collega’s toch vertellen dat Kathleen vroeger een jeugdidool was. Maar ook omdat K3 voor dromen staat en mij de kracht gaf om dit avontuur aan te gaan. Misschien vinden velen het enkel wat kinderliedjes, voor mij zijn het boodschappen waar je veel aan hebt. Dan zou de wereld misschien toch een beetje mooier zijn.”