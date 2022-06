Mama Monique (52) uit Dilsen studeert af als logistiek manager

Monique Schrijen was als puber niet echt gemotiveerd om een diploma te behalen. Op haar 19de zei ze de school zonder diploma vaarwel om te trouwen en voltijds huismoeder te worden. Later ging ze als arbeidster aan de slag bij DSM Melamine in het Nederlandse Geleen. Maar na een herstructurering binnen het bedrijf, viel Monique zonder werk. “Ondanks de certificaten die ik had behaald en het steeds blijven bijscholen, was het onmogelijk terug op hetzelfde niveau en aan hetzelfde loon werk te vinden”, zucht Monique Schrijen. “Ik heb dan enkele zwangerschapsvervangingen gedaan en dacht na een tijd een onderbetaalde, maar leuke job gevonden te hebben. Hier werd ik echter na een IBO- en een Activacontract, waarbij de werkgever via de overheid een groot voordeel had, respectloos afgedankt. Het gevoel dat ik toen had, kunt u zich wel voorstellen. Dit heeft me ertoe gedreven om opnieuw te gaan studeren.”“Ik ben op de website van de VDAB gaan kijken welke opleidingen mogelijk waren”, vertelt Monique. “In die tijd stonden slechts drie bachelor opleidingen als knelpuntberoepen ter beschikking. De opleiding International Business Management in de logistiek leunde het beste aan bij mijn werkervaring. De VDAB heeft me vervolgens uitgenodigd om naar de infodag van de Hogeschool PXL te gaan. Maar de intake om aan de hogeschool te beginnen bleek niet zonder slag of stoot te gaan. Het feit dat ik geen diploma secundair onderwijs bezat, was een struikelblok en om dit te omzeilen moest ik een PAT (Procedure Afwijkende Toelatingsproef, nvdr.) afleggen. Jammer genoeg was deze al gepasseerd om datzelfde jaar aan de opleiding te kunnen beginnen. Te laat en dus zat er niets anders op dan een jaar wachten.” “Gelukkig was daar Studiepoort”, gaat Schrijen verder. “Daar hebben ze me geadviseerd om me zo goed mogelijk voor te bereiden voor de procedure afwijkende toelatingsproef. Op advies van Studiepoort ben ik op eigen initiatief het TKO (Tweede Kans Onderwijs), verkort traject en een HBO Logistiek in avondonderwijs gaan volgen. Inmiddels mag ik met trots zeggen dat ik mijn bachelorsdiploma in Internationaal Business Management, afstudeerrichting Logistiek op zak heb. Mijn eerste werkervaring in de logistiek zit er momenteel op en ik ben op zoek naar een leuke, nieuwe uitdaging. Benieuwd wat de toekomst mij te bieden heeft.”