Schoolfeest in Boxbergheide in beeld

Je kan er donder op zeggen: als de vrije basisschool van Boxbergheide haar schoolfeest organiseert dan is het mooi weer. Een schoolfeest! Ze waren het niet meer gewoon en voor de meeste kleuters was dit het allereerste in hun leven.

Na twee onderbrekingen wegens de pandemie werd er weer een schoolfeest georganiseerd door de vrije basisschool van Boxbergheide. Dit schoolfeest werd bovendien gezegend met het mooiste weekendweer van het jaar. Het enthousiasme was dan ook groot.Reeds vanaf 13.00 u. stroomden ouders en grootouders door de poort binnen; iedereen wilde immers een goede plaats bij dit feestelijk gebeuren en niemand wilde de start missen.Het schoolfeest startte met een primeur. De school van Boxbergheide sloot met de stad Genk een integraal mobiliteitspact af, dat tot doel heeft om zoveel mogelijk kinderen met de fiets of te voet naar school te laten komen. Ze is daarmee de eerste van 22 Genkse scholen die in dit project stappen. Het werd een zonnige en denderende namiddag, volledig in het thema van Masked Singers: kleurrijk, speels, met enthousiaste jonge mensen die eindelijk nog eens konden tonen wat ze in hun mars hebben. De leden van het oudercomité zorgden ervoor dat er niemand dorst moest lijden en het schoolfeest stond in het teken van de duurzaamheid: leerlingen van het zesde leerjaar zorgden ervoor dat er nergens glazen of afval bleven liggen, een milieubewuste stap nu ze naar het middelbaar gaan.