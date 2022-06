St@rtbaners uit Zonhoven meren aan in Oostduinkerke

De sfeer zat er al dadelijk goed in. Aangemeerd palmden de matrozen het strand in. De kapiteins organiseerden uitdagende activiteiten. Zo bouwden ze zandkastelen en leerden ze werken met een kompas. In de duinen werd er gestreden om “levens”.Na een schelpenzoektocht trokken ze naar de paardenvisser. Nu weten ook alle piraten dat de crevetten niet in tomaten groeien. Het leukste was toch het pootje baden in de woelige Noordzee. Jammer genoeg hadden sommige matrozen ook last van scheurbuik. Was het van te veel of van te weinig rum? Moe en voldaan keerden de verweerde matrozen terug naar de thuishaven waar de mama’s en papa’s klaarstonden met een lege wasmand.