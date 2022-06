Tongeren plaatst oplaadpalen voor elektrische fietsen

De stad Tongeren zet volop in op de fiets als alternatief vervoersmiddel. Eén van de verklaringen voor een toename in het gebruik van de fiets is de opkomst van de elektrische fiets. Om hier verder op in te spelen plaatste de stad Tongeren op het openbaar domein in het stadscentrum bijkomende fietsoplaadpalen. Op het Hospitaalplein en het Botenhuis (stadspark De Motten) stond al een laadpaal.

Burgemeester Patrick Dewael: “Het totale energieverbruik moet ook de komende jaren blijven dalen. Lokale besturen spelen hierin een belangrijke rol. Als lokaal bestuur staan we immers dicht bij de bevolking en hebben we dus ook belangrijke sleutels in handen om een draagvlak te creëren en zo deze transitie aan te houden.”Locaties laadpalen: in het centrum ter hoogte van het Hospitaalplein, het Botenhuis stadspark De Motten, de fietsbeugels op de Grote Markt (Belfius) , de fietsbeugels op de Grote Markt (Century 21), de fietsstalling aan het archief (AC Praetorium), de fietsbeugels in de Nieuwstraat, aan de kruising met de Sint-Truiderstraat, de Veemarkt (tussen twee boomvakken), de Moerenpoort (langs het wandel- en fietspad).“Elektrisch fietsen wint aan populariteit, zowel voor recreatief fietsen als voor het woon-werkverkeer. Het is niet alleen interessant voor de mobiliteit, maar zeker ook voor het milieu en de gezondheid. Daarom dragen wij als gemeente ons steentje bij om elektrisch fietsen te stimuleren. En dat willen we onder meer doen door de nodige voorzieningen toegankelijk te maken. We hopen hiermee niet enkel het fietstoerisme te stimuleren, maar we denken hiermee ook lokaal heel wat mensen te activeren,” besluit Patrick Jans, schepen van Mobiliteit.