PODCAST. Hoe Otto-Jan Ham een bijna-dealerervaring beleefde met de Britse band The Kooks

In het diepst van zijn gedachten is Otto-Jan Ham altijd een rockster geweest, maar in werkelijkheid begaf hij zich als tv-presentator en festivalreporter voor de radio consequent aan de andere kant van de microfoon. Daar komt nu verandering in.

Op zijn 43ste maakt Otto-Jan zijn dromen waar: eerder dit jaar bracht hij de EP ‘Let’s See Where What If Gets Us’ uit met zijn band Hairbaby. Op vrijdag 19 augustus staan ze op Pukkelpop. Net vóór hij helemaal wordt verzwolgen door de verdorven wereld van seks, drugs en rock-‘n-roll vatten we Otto-Jan Ham bij de lurven om te peilen naar zijn sterkste festivalverhalen.

Je kan deze aflevering ook beluisteren via je favoriete podcastapp: Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Pocket Casts, Podcast Addict, Castbox, ...

BELUISTER OOK. Hoe ILA dol is op haar fans, maar niet per se op hun speeksel

Wil je reageren op deze aflevering? Dat kan via podcast@hetbelangvanlimburg.be.

BELUISTER OOK. Hoe Meau een beetje verliefd werd op ons allemaal (en andersom)