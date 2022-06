Telenet is naar Raad van State gestapt tegen telecomveiling

In alle stilte is Telenet eind februari naar de Raad van State gestapt tegen de wetgeving achter de telecomveiling van begin deze week. Het is nog onzeker of het bedrijf doorzet met de zaak. Dat schrijft De Morgen vrijdag.

De veiling voor frequenties om in België een mobiel netwerk te runnen heeft dinsdag in totaal 1,2 miljard euro opgebracht én een verrassende nieuwe speler op de markt: het telecombedrijf Digi. De komst van Digi als vierde telecomspeler - naast Proximus, Telenet en Orange - moet voor lagere telecomprijzen zorgen.

Maar de kans bestaat dat het straks terug naar af is. N-VA-Kamerlid Michael Freilich, lid van de oppositie, wijst op een publicatie in het Staatsblad. Daaruit blijkt dat Telenet eind februari al naar de Raad van State is gestapt om de vernietiging van een deel van de wetgeving achter de veiling te vragen. Het bedrijf bevestigt.

Telenet is niet opgezet met een aantal voordelen waarin de overheid heeft voorzien voor de intrede van een vierde telecomspeler. Het vindt dit marktvervalsing. “Telenet is van mening dat de bepalingen die spectrum reserveren voor (een) potentiële nieuwkomer(s) niet in overeenstemming zijn met het EU-kader”, aldus een woordvoerder.

Het is nog onduidelijk of Telenet zal doorzetten met de procedure. Afgaand op het persbericht dat het bedrijf dinsdag na de veilig uitstuurde, lijkt die kans eerder klein, aldus De Morgen. Daarin zegt CEO John Porter dat hij “erg tevreden” is met de uitkomst van de veiling, waarbij Telenet voor een “zeer scherpe prijs” frequenties heeft verworven.

Een definitieve beslissing komt er pas wanneer de veiling technisch is afgerond, binnen enkele weken. Op het kabinet van bevoegd minister Petra De Sutter lijkt men zich nog geen grote zorgen te maken. “We wachten nog af. Het gebeurt wel vaker in de telecomsector dat er procedures worden opgestart en die later weer gestopt worden.”