Rolstoelgebruiker met assistentiehond mag Ikea niet in: “Het is al de derde keer in zes maanden dat dit gebeurt”

Wilrijk, Schelle

Wat een fijn vader-dochtermoment had moeten worden, draaide uit in een complete teleurstelling. Rolstoelgebruiker Johan Goevaerts (39) wilde samen met zijn dochtertje (9) gaan eten in Ikea Wilrijk, wanneer ze aan de ingang werden tegengehouden. Een medewerkster weigerde assistentiehond Pluto binnen te laten, hoewel dat wettelijk is toegestaan. “Alsof ze een deel van mijn zelfstandigheid ontnemen”, betreurt Johan.