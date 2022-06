Een Siberische tijger genaamd Nadya uit de Six Flags Wild Safari in New Jersey is op 2 mei bevallen van vijf welpjes, waardoor de uiterst bedreigde tijgerpopulatie met 1 procent is toegenomen. Het nest bestaat uit twee meisjes en drie jongens, die ondertussen al bijna 2 maand oud zijn. De tijgers hebben een geschatte wilde populatie van slechts 500 tijgers als gevolg van stroperij, jagers en habitatverlies.