STVV heeft opvolger voor Lavalée beet: Kanaries huren Frank Boya van Antwerp

Bernd Hollerbach stuurde vorig jaar al aan op de komst van Boya, die bij de Great Old nog tot 2024 onder contract ligt. De Duitse coach kent de bonkige Kameroener immers van bij zijn passage bij Moeskroen, het eerste Belgische avontuur voor zowel coach als speler.

In tegenstelling tot vorige zomer is STVV Zulte Waregem nu wel te snel af voor een nieuwe uitleenbeurt. Boya, die niet in de plannen past van kersvers Antwerp-coach Mark van Bommel, kwam vorig seizoen tien keer in actie aan de Gaverbeek. Hij traint momenteel mee in Sint-Truiden en zal later door de club aangekondigd worden.

Net als Lavalée kan Boya op nummer zes of in de verdediging uit de voeten. Het profiel van de krachtpatser doet misschien zelfs eerder denken aan dat van Mory Konaté. Toch maakt STVV duidelijk dat er momenteel geen concreet bod is voor de Guineese international. Normaal gezien blijft Konaté aan boord.

Fabinho

Naast Boya strikte STVV nog een nieuwkomer. De Portugese rechtervleugelverdediger Fabinho komt als vrije speler over van het tweede elftal van de Portugese topclub Benfica. De 21-jarige Fabinho genoot zijn jeugdopleiding bij Sintrense - what’s in a name? - en trok in de zomer van 2019 naar Benfica. Daar speelde hij vorig seizoen voor de B-ploeg in de Portugese tweede klasse. Hij kwam er 22 keer in actie en vond een keer de weg naar doel. Fabinho, die het vooral van zijn snelheid moet hebben, moet op Stayen de concurrentie aangaan met Daiki Hashioka. Samen met Boya vormt hij na Olivier Dumont, Eric Bocat (nu nog huur, maar vanaf 1 juli onder contract) en Jo Coppens inkomende transfer nummer vier en vijf bij de Kanaries.