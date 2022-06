Amerikaanse trials: Fred Kerley loopt snelste 100 meter van het jaar, favoriete bij de vrouwen faalt en mist WK

De Amerikaan Fred Kerley heeft donderdag op de Amerikaanse kampioenschappen atletiek in Eugene (Oregon) in 9,83 seconden de beste mondiale tijd van het jaar neergezet op de 100 meter.

Kerley won met een wind van 1,5 meter per seconde voor Cravont Charleston, die als tweede eindigde in 10.07.

De Amerikaanse sprintster Sha’Carri Richardson slaagde er dan weer niet in om zich te kwalificeren voor de 100 meter op het WK, nadat ze donderdag in haar eerste race op de Amerikaanse kampioenschappen in Eugene, die als kwalificatie-evenement worden gebruikt, niet uit de verf kwam.

De 22-jarige Richardson, een van de topfavorieten, eindigde als vijfde in haar reeks in 11.31, pas de 23e totaaltijd. Zij moet zich nu richten op de 200 meter om een kans te maken om deel uit te maken van de Amerikaanse delegatie in Eugene tijdens het WK (15-24 juli).