Het WK 3x3-basketbal in Antwerpen is het eerste grote straatsportevenement in ons land. — © Dirk Waem/belga

Het WK 3x3-basketbal, dat deze week de Antwerpse Groenplaats inpalmt, is het eerste grote ‘urban sports’-evenement in ons land. Sporten in een club maakt steeds meer plaats voor sport in de stad.