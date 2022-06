Morgen wordt Sammy Mahdi officieel voorzitter van cd&v. Maar achter de schermen heeft hij de partij al weken in handen. En drukt hij meteen zijn stempel. In het stikstofakkoord en de discussie over de eindtermen kiezen de christendemocraten steeds nadrukkelijker de kant van historisch verwante organisaties. Mahdi’s boek verraadt de strategie: timmeren aan een gerestaureerde zuil.