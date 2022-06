Huiszoeking bij ambtenaar die Trump aan de macht moest houden door justitieminister te worden

Speurders van de Amerikaanse federale recherche hebben woensdag het huis van Jeffrey Clark doorzocht. Het was Clark die na de presidentsverkiezingen van 2020, op vraag van Donald Trump, het ministerie van Justitie ertoe probeerde aan te zetten om betrokken te raken bij pogingen om de verkiezingsuitslag aan te vechten. In de onderzoekscommissie naar de bestorming van het Capitool stond de rol die Clark gespeeld zou hebben net op donderdag centraal.

Een woordvoerder van het federaal parket bevestigt enkel dat er woensdag “ordehandhavingsactiviteiten” waren in de buurt van Lorton, in de staat Virginia. Maar Russ Vought, onder Trump een hoge ambtenaar, hekelde de huiszoeking op Twitter als “criminalisering van de politiek” en “de overheid als wapen gebruiken”. Clark werd volgens hem door een dozijn agenten “op straat gezet in zijn pyjama” tijdens een nachtelijke “raid”, allemaal omdat hij verkiezingsfraude wilde onderzoeken. Hij werkt tegenwoordig voor Voughts Center for Renewing America, een rechtse organisatie.

Clark moest minister van Justitie worden

In de commissie in het Huis van Afgevaardigden die de bestorming van het Capitool, op 6 januari vorig jaar, onderzoekt, bogen de leden zich donderdag over de rol van ambtenaren binnen het ministerie van Justitie om twijfel te zaaien over het resultaat van de presidentsverkiezingen.

In de dagen voor de bestorming probeerde Trump de lager gerangschikte Clark te benoemen als minister van Justitie, nadat de top van het ministerie weigerde om zich achter Trumps theorieën over kiesfraude te scharen. Clark probeerde de top van het ministerie er ook van te overtuigen de staten een brief te sturen waarin zou staan dat ze de autoriteit hadden om kiesmannen aan te stellen die voor Trump zouden kiezen. Bedoeling was zo de verkiezing van Trumps tegenstander en huidig president Joe Biden ongedaan te maken.

Clark riep in ondervragingen door de commissie zijn zwijgrecht in. Ook Republikeins Congreslid Scott Perry, die mee probeerde het ministerie onder druk te zetten en Clark te installeren, weigerde zijn medewerking.

“Zeg gewoon dat verkiezing corrupt was”

Jeffrey Rosen, in de laatste weken van Trumps presidentschap waarnemend minister van Justitie, getuigde donderdag wel voor de commissie, samen met zijn adjunct Richard Donoghue en assistent Steven Engel, hoe Trump hen zwaar onder druk zette. Trump zag pas af van de plannen om Clark te promoveren toen bleek dat Rosen, Donoghue en twee andere hooggeplaatste medewerkers dan zouden opstappen, en dat de beste federale aanklagers dan hun voorbeeld zouden volgen.

Steven Engel, Jeffrey Rosen en Richard Donoghue, aan het einde van Trumps ambtstermijn aan het hoofd van het ministerie van Justitie, getuigden over de druk die Trump op hen zette om zijn verloren verkiezing ongedaan te maken. — © AP

In de periode van 23 december tot 3 januari kreeg Rosen Trump zo goed als dagelijks aan de lijn. Donoghue zei dan weer dat Trump “een arsenaal aan aantijgingen” had over kiezersfraude, maar het ging daarbij om ongegronde beschuldigingen of samenzweringstheorieën. Toen ze uitlegden dat Justitie de uitslag van verkiezingen niet kon veranderen, zei Trump volgens Donoghue: “Dat is niet wat ik je vraag te doen. Zeg gewoon dat het corrupt was en laat de rest over aan mij en de Republikeinse Congresleden.” Het ministerie hield zich uiteindelijk aan het recht en de feiten, beklemtoonde Rosen.

Barr vreesde dat Trump macht niet zou overdragen

Eind december was Rosen minister geworden, nadat zijn voorganger William Barr was afgetreden in de strijd rond de verkiezingsresultaten.

Barr getuigde voor de commissie dat het ministerie van Justitie besloot de beweringen over verkiezingsfraude steeds te onderzoeken omdat die kunnen ontkrachten essentieel was om de machtsoverdracht aan Biden te laten plaatsvinden. “Ik vond het verantwoordelijke ding om te doen was in een positie zijn om er zicht op te hebben of er wel of niet fraude was. Ik krijg rillingen als ik eraan denk wat de situatie geweest zou zijn als het standpunt van het ministerie geweest was: we bekijken dit niet eens tot nadat Biden president is. Ik ben niet zeker of we dan überhaupt een machtsoverdracht gehad zouden hebben.”

“Leugens legitimeren”

“Donald Trump wilde niet dat het ministerie een onderzoek zou voeren”, legde commissievoorzitter Bennie Thomspon uit. “Hij wou enkel dat het ministerie hem zou helpen om zijn leugens te legitimeren en, ongegrond te verklaren dat de verkiezing vervalst was.” Volgens Thompson toonde deze hoorzitting aan dat de president “het ministerie van justitie probeerde te misbruiken als deel van zijn plan om aan de macht te blijven”.

De hoorzittingen worden hervat in juli. Thompson vatte samen wat ze al aan het licht brachten: “Tot nu toe hebben we de interne werking laten zien van wat in feite een politieke coup was en een poging om de macht van de regering te gebruiken, van het lokale niveau tot aan de top, om de resultaten van de verkiezingen ongedaan te maken. ‘Stuur valse kiesmannen’, ‘zeg gewoon dat de verkiezing corrupt was’. Onderweg zagen we bedreigingen met geweld, we zagen wat sommige mensen bereid waren te doen. In dienst van de natie, de grondwet? Nee. In dienst van Donald Trump.”

“Wanneer de commissie deze reeks hoorzittingen voortzet,” zei Thompson, “zullen we laten zien hoe Donald Trump gebruikmaakte van de dreiging van geweld, hoe hij de bende naar Washington riep, en hoe nadat corruptie en politieke druk faalden om Donald Trump in functie te houden, geweld de laatste optie werd.”

