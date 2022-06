Geen BK, maar Tourambities Van Aert krijgen geen knauw: “Hij zal beter zijn dan in Dauphiné”

Het BK in Middelkerke is zijn topfavoriet kwijt, maar dat hoeft voor de Touraspiraties van Wout van Aert (27) geen gevolgen te hebben. De knieblessure die hij tijdens zijn hoogtestage in Tignes opliep, kost hem normaal gezien alleen de kans om zijn Belgische titel te verdedigen. Een domper, maar als Van Aert zoals gepland maandag opnieuw kan aanpikken met de trainingen, mag hij zijn groene droom blijven koesteren.