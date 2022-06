Ex-topvoetballer Patrick Goots stopt na 20 jaar uitgeput als vrijwilliger bij Graspop na ongeziene werkdruk

Dessel

Al van in het prille begin van Graspop Metal Meeting is Patrick ‘Patje’ Goots samen met de vrijwilligers van zijn cafévoetbalploeg FC Kempenzonen te vinden achter de toog van de dranktent in de 24-uurszone van het festival, maar na vorig weekend besliste hij om er na twintig jaar de brui aan te geven. De werkdruk zou zodanig hoog gelegen hebben, dat zijn vrijwilligers niet eens tijd hadden om te eten. De sneltap die in zes seconden 24 pinten tapt, kon de bestellingen niet bijhouden. “Heel jammer, maar we worden er niet jonger op. De knaldrang was zeer voelbaar.”