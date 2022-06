OVERZICHT. Poetin draait gaskraan dicht en daar heeft heel Europa last van

POLEN

Polen werd eind april als eerste afgesloten van de gastoevoer. Zij halen meer dan 45 procent van hun gas uit Rusland. Polen verwachtte geen problemen en keek naar alternatieven zoals LNG.

BULGARIJE

Bulgarije werd op dezelfde dag als Polen afgesloten van het Russische gas. Volgens de energieminister was er geen nood om minder gas te gaan verbruiken en werd er gezocht naar alternatieven. Begin juli zouden zij gas geleverd krijgen uit Azerbeidzjan.

FINLAND

Finland weigert Russisch gas in roebels te betalen, waardoor de kraan op 21 mei dichtging. Maar dat had geen grote impact. De Finnen zijn slechts voor 5 procent afhankelijk van Russisch gas en dat ging de afgelopen jaren vooral naar bedrijven en niet naar gezinnen.

NEDERLAND

Nederland is momenteel nog voor 15 procent afhankelijk van Russische gas. Onze noorderburen willen niet in roebels betalen, waardoor het Nederlandse bedrijf GasTerra in de periode van 31 mei tot 30 september 2022 zo’n 2 miljard kubieke meter gas niet geleverd zal krijgen.

De Nederlanders voorzagen eerst geen problemen, maar willen mogelijke tekorten nu toch opvangen door hun steenkoolcentrales opnieuw enkele jaren op volle toeren te laten draaien.

DENEMARKEN

Vanaf 1 juni stopte Rusland met gasleveringen aan Denemarken. Ook zij willen niet in roebels betalen. Het land kan zich normaal zelf bevoorraden met gas, maar door werken aan het Tyra-gasveld in de Noordzee is het nu afhankelijk van de Europese markt. Halverwege 2023 zouden ze wel opnieuw zelf kunnen instaan voor hun gas.

DUITSLAND

De afgelopen weken verminderde Rusland de gastoevoer via de pijpleiding Nord Stream 1. Daardoor kondigden de Duitsers de tweede fase van het noodplan af. Ze gaan het gasverbruik in de elektriciteitssector terugdringen en meer gebruikmaken van kolencentrales. Ondanks de oorlog in Oekraïne importeert Duitsland nog steeds 35 procent van zijn gas uit Rusland. Voor de inval in februari was dat nog 55 procent.

ZWEDEN

Omdat het voor Denemarken moeilijker wordt, heeft ook Zweden een eerste stap genomen in een noodgasvoorzieningsplan. Zij delen namelijk een gasmarkt. Bij problemen zal er gekeken worden naar andere EU-landen en voorzichtig omgesprongen worden met verbruik.

ITALIË

Sinds iets meer dan een week knijpt Rusland de gastoevoer naar Italië steeds meer toe. Het land haalt 40 procent van zijn gas uit Rusland en kondigde daarom ook al maatregelen aan. Italië kijkt ook naar steenkoolcentrales om eventuele tekorten op te vangen.

OOSTENRIJK

Zo’n 80 procent van het gas in Oostenrijk komt uit Rusland. Daarom hebben de Oostenrijkers de eerste stap van een noodplan geactiveerd. Ze kijken ook naar alternatieven en willen gascentrales ombouwen naar steenkoolcentrales.

FRANKRIJK

Frankrijk is in normale tijden voor ongeveer een kleine 20 procent afhankelijk van Russisch aardgas. Dat komt vooral via het Frans-Duitse knooppunt. Maar doordat het in Duitsland stilgevallen is, komen de Fransen ook in de problemen. Frankrijk kijkt daarom naar LNG en gasleveringen uit andere landen.

BELGIË

Ons land neemt maar voor 4 procent Russisch gas af. Het probleem voor ons land is daardoor minder groot. Ook de LNG-terminal in de haven van Zeebrugge zorgt voor extra zekerheid.

(sgg)