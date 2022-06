Dermagne verdedigt aanwezigheid van PS-voorzitter op nationale manifestatie

Vicepremier en minister van Economie, Pierre-Yves Dermagne (PS), heeft donderdagavond de deelname verdedigd van zijn partijvoorzitter Paul Magnette aan de nationale manifestatie voor koopkracht die door de drie vakbonden maandag in Brussel werd georganiseerd. Die aanwezigheid ontlokte kritiek van de liberale partners binnen Vivaldi. “Het is normaal dat de socialisten naast de arbeiders staan”, zei Dermagne in het tv-programma “Jeudi en Prime” op RTBF.

De aanwezigheid van PS-voorzitter Magnette en vertegenwoordigers van Ecolo en Groen bij de demonstratie, die 70.000 tot 80.000 mensen op de been bracht, werd door beide liberale partijen aan de kaak gesteld. Na MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez maandag was Christian Leysen (Open VLD) woensdag in de Kamer kritisch.

Duizenden socialisten marcheerden maandag in Brussel, waaronder Magnette, en “het is volkomen normaal”, aldus Dermagne. Ik bekritiseer de liberalen niet als ze gebakjes in de salons gaan eten, vervolgde de vicepremier.

Gevraagd naar een mogelijke herziening van de loonnormwet van 1996 over het concurrentievermogen van bedrijven - die na de wijziging door de regering-Michel loonsverhogingen exclusief indexering inperkt - pleitte Dermange ervoor om de sociale partners terug de mogelijkheid te geven om te onderhandelen over loonsverhogingen of hogere premies, afhankelijk van de gezondheid van de sectoren. “Waar ruimte is, in bedrijven en in sectoren, moet onderhandeld kunnen worden”, aldus Dermagne, tevens minister van Werk.