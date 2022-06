Thibaut Vervoort, de shooter van Team Belgium, bijgenaamd Must See TV. — © BELGA

Na Tokio 2021 kreeg hij in het circuit de bijnaam Must See TV - vrij vertaald: hem moet je gezien hebben op tv. Na winst tegen uittredend wereldkampioen Amerika is het misschien ook Iceman, de koele kikker. Thibaut Vervoort gaat met zijn 3x3 Lions als groepswinnaar rechtstreeks naar de kwartfinale.