De Belgische mannen scharen zich na een vier op vier bij de laatste acht. De 3X3 Lions wonnen ook de laatste groepswedstrijd op het WK in Antwerpen. Tegen Oostenrijk werd het 21-18 na een erg spannende wedstrijd. Het was opnieuw Thibault Vervoort die in de slotfase de sterke Belgische ploeg naar de winst stuwde.