Red Flames geraken pas in het slot voorbij Noord-Ierland met dank aan comeback kid Ella Van Kerkhoven

De Red Flames kenden een moeilijke wedstrijd tegen Noord-Ierland en geraakten pas in het slot voorbij de EK-debutant. De Ieren stonden toen al met tien op het veld. Ella Van Kerkhoven vierde haar comeback met twee goals en ook Tessa Wullaert pikte twee doelpunten mee. Zo werd het uiteindelijk nog 4-1, maar denderend was het -vooral in de eerste helft- niet.

De teamprestatie tegen Noord-Ierland viel -vooral in de eerste helft tegen, maar enkele Red Flames grepen wel hun kans. Zoals de 21-jarige Sari Kees. Nadat ze vorige week tegen Engeland haar kans kreeg centraal achterin en de Engelsen meer dan eens van een doelpunt hield, mocht ze dit keer op de rechterflank opdraven -voor haar toch een minder natuurlijke positie.

In de eerste minuten moest ze nog even zoeken, maar daarna toonde Kees waarom bondscoach Ives Serneels haar boven Laura Deloose had gekozen, die het tegen de Engelsen niet onder de markt had. Kees etaleerde meer dan eens haar durf en duelkracht. Al lag ze door een onoplettendheid wel aan de basis van het tegendoelpunt van de Ieren. Kees verspeelde de bal waardoor Lauren Wade van buiten de zestien uit het niks scoorde.

Weer Wullaert

Op dat moment hadden de Flames echter ook al gescoord. Na een slordig begin met veel balverlies en traag spel, kwamen ze er naarmate de eerste helft vorderde steeds meer door. De Belgen voelden dat als ze sneller gingen spelen de Ieren achter de feiten aanliepen. Davina Philtjens versnelde op de linkerflank en zette in één tijd voor. Wullaert was goed doorgelopen en kon de 1-0 binnen tikken. Meteen het eerste Belgische doelpunt deze oefencampagne.

In de tweede helft moest Kees plaatsruimen voor Elena Dhont. Zij mist nog matchritme en na het halfuur tegen Engeland gunde Serneels haar nu één helft. Cayman schoof een rij naar achter om de rechtsachter te bemannen, terwijl Dhont zich voorin mocht uitleven.

© BELGA

Dhont kwam na een knappe dribbel al snel dichtbij de 2-1, maar mikte net over. Even later was ze opnieuw dichtbij de voorsprong. Na een actie van Wullaert draaide Dhont goed weg, maar haar schot ging naast. Ze bleef alomtegenwoordig en lanceerde Wullaert die alleen op doel kon afstormen. De Ierse doelvrouw Jackie Burns haalde de spits van Fortuna Sittard echter neer en moest met rood naar de kant. Geen 2-1 dus, wel de Noord-Ieren die met z’n tienen verder moesten. Alleen konden de Flames ook dan aanvankelijk niet profiteren.

Comeback kids

Tot… Ella Van Kerkhoven mocht invallen. Voor het eerst sinds 21 februari 2021 mocht zij zich na langdurig blessureleed nog eens tonen in het shirt van de nationale ploeg. Op een voorzet van Dhont kopte ze de winning goal binnen.

De ontlading bij de aanvalster was immens en het enthousiasme bij de rest van de ploeg resulteerde nog in de 3-1 van Wullaert. Van Kerkhoven tikte in het slot ook de 4-1 nog binnen. Van een comeback gesproken.

