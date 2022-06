Tijd voor de seizoensfinales in soapland. Een schietpartij? Een brand? Een heftig ongeval of iets compleet anders? Deze keer rekenen ze in ‘Thuis’ en ‘Familie’ op enkele anciens om voor de nodige suspense te zorgen. We blikken vooruit met Jeroen ‘Tim’ Lenaerts (39) en Caroline ‘Mieke’ Maes (46).