Hilde Boyen en Shantilata Wouters voor het hok van de eenden, die wat later afgemaakt werden. — © VDT

Zoutleeuw

De ontdekking van vogelgriep bij een vogelhandelaar in de Schoolstraat in Zoutleeuw kent heel wat gevolgen voor de buurt. Zo werd er donderdag niet alleen bij de betrokken vogelhandelaar gevogelte preventief geëuthanaseerd, ook bij enkele buren. Shantilata Wouters (22) weigerde eerst haar dieren te laten ombrengen, maar uiteindelijk had ze geen andere keuze.