“Intense buien op komst: lokaal meer dan 50 liter per vierkante meter mogelijk”

Want reeds vroeg op de dag zullen de stapelwolken flink opborrelen en resulteren in de eerste buien. Die buiendreiging blijft dan ook voor de rest van de dag aanwezig. Op sommige plaatsen kunnen de buien elkaar snel opvolgen, op andere plaatsen blijft het overwegend droog met ook zonnige perioden. Lokaal is er veel neerslag mogelijk. Tegen het eind van de dag kan de neerslagom zeer lokaal oplopen tot meer dan 50 liter per vierkante meter. Naarmate de temperatuur hoger oploopt vergroot de kans op onweer. Het accent lijkt ergens op de periode tussen 15 en 18 uur uit te komen. Vooral dan is er bij intense buien ook kans op hagel en windstoten.

Na 20 uur blijft het overal in Limburg droog. Er volgt ook een droge nacht naar zaterdag.

De temperatuur zakt naar een minimum rond 16°C. Het blijft dus vrij zwoel.

