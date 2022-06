Gouverneur en deputatie stellen het boek ‘Wij zijn Limburg’ voor

In het boek geeft de auteur een verhelderende kijk op de recente sociaaleconomische geschiedenis van Limburg. Die start met de sluiting van de steenkoolmijnen (1987-1992), Philips in Hasselt (2004) en Ford-Genk (2014). In hun hoogdagen hadden deze drie economische mastodonten samen 60.000 mensen aan het werk. “Om die economische drama’s op te vangen werden het Toekomstcontract, Limburgplan en SALK uitgerold. Die waren erg succesvol, in die mate zelfs dat Limburg, ondanks de familiale drama’s als gevolg van die tienduizenden ontslagen, beter uit die sluitingen is gekomen”, zegt Donckier. Naast prachtige foto’s bevat het 250 pagina’s tellende boek ook huiswerk voor de huidige beleidsverantwoordelijken.

“Telkens we in Limburg met een groot economisch drama werden geconfronteerd, zijn we er met samenwerking en goede reconversieplannen bovenop gekomen. Ik vond dat dit verhaal moest worden neergeschreven zodat de volgende generaties het konden lezen”, zegt ere-gouverneur Herman Reynders, de initiatiefnemer van dit boek.

Het verleden kennen

Gedeputeerde van Toerisme en Erfgoed Igor Philtjens zei de steun van de provincie toe. “De economische ups en downs van de voorbije decennia hebben de Limburgse identiteit en samenhorigheid sterk bepaald. Het is als het ware economisch erfgoed. Hiermee investeren we in nieuwe sectoren zoals de vrijetijdseconomie, die door dynamisch ondernemerschap al goed is voor 10 procent van de Limburgse jobs.”

Gedeputeerde voor Economie Tom Vandeput vindt het belangrijk om het verleden te kennen. “Tegelijk is het hoofdstuk over ons economisch toekomstplan SALKturbo in dit boek leerrijk, omdat het uitlegt hoe we de toekomst willen vormgeven met wat we uit ons rijke verleden leerden.”

Ook huidig gouverneur Jos Lantmeeters is opgetogen: “Dit boek vertelt het verhaal van de kracht van de Limburgse samenwerking en wat dit betekende voor de ontwikkeling van onze regio. Een indrukwekkend resultaat.”

‘Wij zijn Limburg’ is voor 25 euro te koop op www.hbvlshop.be en kan worden afgehaald op Het Belang Van Limburg, Herkenrodesingel 16 in 3500 Hasselt. De opbrengst gaat integraal naar Een Hart Voor Limburg.