Politie arresteert nog eens acht hooligans voor zware rellen na Limburgse derby

De politie Carma heeft de afgelopen weken acht mannen gearresteerd voor de zware rellen na de derby tussen KRC Genk en STVV in maart. Agenten werden toen bekogeld met onder meer een molotovcocktail en Bengaals vuurwerk. In mei waren er al zeven verdachten gearresteerd, waardoor er nu in totaal al 15 hooligans voor de onderzoeksrechter moesten verschijnen.